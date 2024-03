Festival l’Air du Temps Phanee de Pool et le Pocket Symphonik Lignières, samedi 11 mai 2024.

Pétillante, percutante, audacieuse, Phanee de Pool impose son style parlé-chanté. Pour ce spectacle, présenté pour la 1ère fois en France, elle est accompagnée par le Pocket Symphonik. Elle alterne gravité, autodérision et clownerie dans un one-woman show novateur. Dès 6 ans

Elle est accompagnée par le Pocket Symphonik, réhaussé par les arrangements bien sentis du pianiste Etienne Champollion et les vidéos de Rémy Beuchat.

« Algorythme » confronte l’artiste libre et déjantée à la perversité de l’intelligence artificielle et des nouvelles technologies. En chanson et « slap » (néologisme entre slam et rap), Phanee raconte la vie et les travers humains, la marginalité, la drogue, la liberté bafouée mais aussi l’amour ou nos rêves d’enfants. EUR.

Place Roger Salengro

Lignières 18160 Cher Centre-Val de Loire

