Balade gourmande en rive d'estuaire Saint-Seurin-de-Cadourne

Saint-Seurin-de-Cadourne

Balade gourmande en rive d’estuaire Saint-Seurin-de-Cadourne, 28 mai 2022, Saint-Seurin-de-Cadourne. Balade gourmande en rive d’estuaire Saint-Seurin-de-Cadourne

2022-05-28 10:00:00 – 2022-05-28

Saint-Seurin-de-Cadourne Gironde 17 EUR Le Conservatoire de l’Estuaire de la Gironde vous propose une balade d’environ 7 kms à la découverte des divers paysages médocains. Au départ du château Sociando-Mallet, promenez vous entre les coteaux de vignes, sur les sentiers jalonnés d’anciennes cabanes de vignerons. Le Port de la Maréchale et un carrelet typique de bord de rivière seront vos escales gourmandes pour déguster des viandes d’éleveurs médocains accompagnées de sauces aux herbes sauvages de l’estuaire.

