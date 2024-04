Balade en e-trott Vignobles et Sensations Auxerre, lundi 1 avril 2024.

10 km 1h30. Après une introduction de 10 minutes, vous commencez votre aventure à E-Trottinette tout-terrain. Vous quittez le centre du village de Saint-Bris-le-Vineux et rejoignez rapidement la forêt et les hauteurs pour profiter d’une première belle vue sur les vignobles. Le passage sur deux chemins dits “singles” vous procure déjà une belle sensation de proximité avec la nature. Ensuite vous traversez les vignobles de Saint Bris, son vignoble et ses vins ! Votre parcours se termine à Saint Bris et pour terminer en beauté vous pouvez soit profiter d’une dégustation chez un vigneron dans une belle cave du XIe siècle (option à réserver), soit vous balader dans le village et admirer son église du XIIe au XVIIe siècle..

Cette balade à E-trottinette tout-terrain vous fait découvrir Saint Bris le Vineux et ses alentours. Vignobles, cerisiers, sentiers forestiers, village viticole s’offrent à vous pour un circuit aux sensations garanties ! 40 40 EUR.

7 Rue de l’Horloge

Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté contact@franceavelo.com

