Découvrez le pâtis de Tonnerre Le pâtis de Tonnerre Tonnerre, vendredi 31 mai 2024.

Découvrez le pâtis de Tonnerre Rendez-vous aux jardins 2024 31 mai – 2 juin Le pâtis de Tonnerre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-31T10:00:00+02:00 – 2024-05-31T18:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T10:00:00+02:00 – 2024-06-02T18:00:00+02:00

À l’occasion des « Rendez-vous aux jardins 2024 », venez découvrir le « premier lieu de festivité de Tonnerre ».

Le pâtis de Tonnerre Rue du Pâtis, 89700 Tonnerre Tonnerre 89700 Yonne Bourgogne-Franche-Comté Le mot « pâtis » désigne un lieu de pâture au Moyen Âge. Il est donné aux Tonnerrois au XIIIe siècle par les comtes de Tonnerre. Au fil des siècles, le terrain est planté en arbres, notamment des noyers dont les fruits étaient vendus aux habitants, et devient un lieu de promenade apprécié. Il accueille la station de chemin de fer au XIXe siècle et devient par la suite un beau parc arboré aux essences rares et exotiques pour certaines. Un parking est accessible au public.

