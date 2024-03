Visite du parc du domaine de Long-Depaquit Domaine Long-Depaquit Chablis, vendredi 31 mai 2024.

Visite du parc du domaine de Long-Depaquit Rendez-vous aux jardins 2024 31 mai – 2 juin Domaine Long-Depaquit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-31T10:00:00+02:00 – 2024-05-31T12:30:00+02:00

Fin : 2024-06-02T14:00:00+02:00 – 2024-06-02T17:00:00+02:00

À l’occasion des « Rendez-vous aux jardins 2024 », vous êtes invités à venir profiter de ce « véritable havre de paix, écrin de l’un des plus prestigieux domaines viticoles de la région ».

Ce parc de 1 hectare abrite, en plein cœur de Chablis, l’un des plus beaux domaines viticoles de Bourgogne, le Domaine Long-Depaquit. Celui-ci est la propriété de la maison beaunoise Albert Bichot depuis plus de 50 ans. Le château se dresse au centre.

Domaine Long-Depaquit 45 rue Auxerroise 89800 Chablis Chablis 89800 Yonne Bourgogne-Franche-Comté 03 86 42 11 13 http://www.albert-bichot.com Le château se dresse au centre. À l’arrière, de petites allées ombragées sont surplombées par de majestueux arbres centenaires. À l’avant, un jardin à la française, fleuri par de magnifiques rosiers, glycines et autres fleurs odorantes, est orné, en son centre, d’une magnifique fontaine, au bruit apaisant. L’assurance d’une agréable promenade. Un parking gratuit est accessible au public.

© Domaine Long-Depaquit