Découvrez la « Zone natura 2 000 » du marais de Baon Zone natura 2 000 du marais de Baon Tanlay, vendredi 31 mai 2024.

Découvrez la « Zone natura 2 000 » du marais de Baon Rendez-vous aux jardins 2024 31 mai – 2 juin Zone natura 2 000 du marais de Baon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-31T10:00:00+02:00 – 2024-05-31T11:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T14:00:00+02:00 – 2024-06-02T17:00:00+02:00

Ce site naturel aquatique et humide vous permet de découvrir une faune, une flore et une rivière sauvages et restaurées.

Vous pourrez également assister, gratuitement, à des visites commentées le vendredi 31 mai à :

– 10 h ;

– 11 h 30 ;

– 14 h 30.

Zone natura 2 000 du marais de Baon D356, 89430 Tanlay Tanlay 89430 Yonne Bourgogne-Franche-Comté Un parking est disponible.

© SMBVA