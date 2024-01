Stage Qiqong et Taichi Chuan Saint-Père, vendredi 31 mai 2024.

Stage Qiqong et Taichi Chuan Saint-Père Yonne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-31 10:00:00

fin : 2024-06-02 12:00:00

A travers l’étude des exercices de bases, étirements et respirations améliorent la santé et la vitalité. Le Qiqong stimule les souffles et régule les énergies vitales en s’appuyant sur les principes de la médecine traditionnelle chinoise, la relaxation profonde, l’unité corps-esprit. Entretenir et améliorer la santé psycho-physiologique. Etude des 24 postures de base. Taichi-Chuan (style yang) et méditation zen.

Salle des fête communale

Saint-Père 89450 Yonne Bourgogne-Franche-Comté nakaima@orange.fr



