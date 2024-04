Linogravures et bois de Florence Mercier Espace Mouv’Art Auxerre, mardi 21 mai 2024.

Linogravures et bois de Florence Mercier Espace Mouv’Art Auxerre Yonne

Vernissage le vendredi 24 mai à 18 h 00

» Je présente l’ensemble de mes linogravures et de mes bois gravés. Mon travail s’articule sous la forme de séries et de médiums différents. Les thèmes présents et récurrents depuis 2000, se situe autour du corps et d’un espace qui se structure au fur et à mesure. »

FM 2024 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-21

fin : 2024-06-02

Espace Mouv’Art 2 Rue de l’Yonne

Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté fmercier724@gmail.com

L’événement Linogravures et bois de Florence Mercier Auxerre a été mis à jour le 2024-03-27 par COORDINATION YONNE