Inauguration des Chemins d’artistes (le parcours Art et Nature du Ruban Vert) Balade inaugurale avec des oeuvres d’art et de land’art le long du parcours Plein air autour d’Egriselles-le-Bocage Égriselles-le-Bocage, dimanche 26 mai 2024.

Après Villeneuve-sur-Yonne en 2022, C’est au tour d’Egriselles-le-Bocage (89) d’accueillir la seconde édition 2024 sur un parcours Art et Nature de 8 km.

Du 26 mai au 21 septembre, une trentaine d’œuvres d’art éphémères sera installée tout au long d’une boucle de 8 km autour d’Egriselles (89).

Le parcours Art et Nature longe des bois,des mares, des prairies à l’anglaise ou des champs, emprunte des chemins communaux, traverse des villages…

À ne pas manquer :

la balade inaugurale et les animations exceptionnelles.

RDV à 10h le dimanche 26 mai 2024 aux Marnières d’Ogny entre Egriselles et Ogny au bord de la D370.

Au programme de cette biennale :

– Une trentaine d’œuvres individuelles et collectives réalisées par des artistes de Bourgogne et d’ailleurs.

– Des créations d’enfants des écoles de Cornant et de Villeneuve, des œuvres de la nature…

– Des œuvres des mêmes artistes exposées Porte de Sens, l’annexe du musée, à Villeneuve-sur-Yonne.

Durant tout l’été, de nombreux événements seront proposés promenades thématiques et pédagogiques sur le thème de la biodiversité, poésie, chant, théâtre, concerts

au futur Théâtre de verdure…

Nous espérons vous retrouver nombreux pour cette seconde édition des Chemins d’artistes.

Notre partenaire Le Bois Frileux organise aussi des événements les deux jours précédents… à suivre !

Retrouvez l’agenda à venir sur www.lerubanvert.net EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-26 10:00:00

fin : 2024-09-21 18:00:00

Plein air autour d’Egriselles-le-Bocage Entre Egriselles-le-Bocage et Ogny sur la D370

Égriselles-le-Bocage 89500 Yonne Bourgogne-Franche-Comté contact@lerubanvert.net

