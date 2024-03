Venez découvrir le parc et les jardins du château de Tanlay Château de Tanlay Tanlay, vendredi 31 mai 2024.

Venez découvrir le parc et les jardins du château de Tanlay Rendez-vous aux jardins 2024 31 mai – 2 juin Château de Tanlay Tarif visites commentées : 3 € par personne | Gratuit pour les moins de 7 ans, habitants de Tanlay, Commissey, Saint-Vinnemer et guides conférenciers.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-31T10:00:00+02:00 – 2024-05-31T12:30:00+02:00

Fin : 2024-06-02T14:00:00+02:00 – 2024-06-02T18:00:00+02:00

À l’occasion des « Rendez-vous aux jardins 2024 », venez visiter ce « parc à la française » et ce « jardin romantique ». Le château de Tanlay est construit au cœur du village par la famille de l’Amiral de Coligny, avec un parc à la française et un jardin romantique.

Des visites commentées vous seront proposées. Celles-ci auront lieu le vendredi 31 mai à 15 h 30 et les samedi 1er et dimanche 2 juin à 10 h 30 et à 15 h 30.

Château de Tanlay 89430 Tanlay Tanlay 89430 Yonne Bourgogne-Franche-Comté https://www.chateaudetanlay.fr/ « Le romantisme d’un château sur l’eau ». Ce château datant de la renaissance, des XVIe et XVIIe siècles, est doté d’une architecture remarquable. Un parking est disponible aux visiteurs gratuitement.

© château de Tanlay