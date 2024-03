Découvrez le camping des coullemières de Vermenton Camping Les coullemières Vermenton, vendredi 31 mai 2024.

Découvrez le camping des coullemières de Vermenton Rendez-vous aux jardins 2024 31 mai – 2 juin Camping Les coullemières

Début : 2024-05-31T10:00:00+02:00 – 2024-05-31T18:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T10:00:00+02:00 – 2024-06-02T18:00:00+02:00

Découvrez ce camping idéalement situé en bordure de la Cure dans une zone calme et arborée.

À l’occasion des « Rendez-vous aux jardins 2024 », vous pourrez profiter de deux parcs ombragés pour vous promener le long des berges de la Cure et serpenter sur ses petites îles.

La nature vous apportera détente et bien-être.

Camping Les coullemières 89270 Vermenton Yonne Bourgogne-Franche-Comté Un parking est disponible.

© mairie de Vermenton