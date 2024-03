Visite du parc et du potager du château de Courterolles Parc et jardin de Courterolles Guillon-Terre-Plaine, vendredi 31 mai 2024.

31 mai – 2 juin
Parc et jardin de Courterolles
Entrée : 6 € | Gratuit pour les moins de 18 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-31T10:00:00+02:00 – 2024-05-31T18:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T10:00:00+02:00 – 2024-06-02T18:00:00+02:00

Venez visiter le potager et le parc pour découvrir les collections botaniques, les curiosités et les œuvres d’art. Les propriétaires et les jardiniers seront présents pour répondre à vos questions.

L’exposition du peintre-graveur Renaud Allirand sera accessible, ainsi que la chapelle. Une carte du parc vous sera remise à l’entrée.

Des visites commentées sans réservation seront proposées samedi et dimanche à 11 heures et 15 heures.

Parc et jardin de Courterolles Château de Courterolles, 89420 Guillon-Terre-Plaine Guillon-Terre-Plaine 89420 Guillon Yonne Bourgogne-Franche-Comté 06 07 27 02 80 Le parc du château comporte un potager et un verger où sont cultivés de nombreux légumes et fleurs. Ils sont entourés de plate-bandes. Une roseraie les agrémente. On accède ensuite à la partie paysagère du parc qui rassemble une collection de près de 3 000 végétaux différents. Ils sont repartis dans des bosquets autour d’une vaste prairie. Plusieurs bosquets présentent des œuvres d’art contemporain ou des curiosités comme des ruches ou des volières. La propriété est longée par le Serein et comporte de nombreux points d’eau : étang, ruisseaux, source, baignade naturelle. Parking possible le long du mur de la propriété.

© Parmenon