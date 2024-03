Découvrez le parc des îles à Vermenton Parc des îles Vermenton, vendredi 31 mai 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-31T10:00:00+02:00 – 2024-05-31T18:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T10:00:00+02:00 – 2024-06-02T18:00:00+02:00

Ce magnifique parc est à la disposition des vermentonnais et des visiteurs pour les promenades, la pêche et pour pique-niquer.

Son vieux moulin est l’objet d’un grand projet de restauration et de mise en valeur pour lui redonner vie et la place qu’il mérite.

La passe à poisson installée par VNF (Voies Navigables de France) en décembre 2020 est un objet de curiosité.

La biodiversité y est préservée.

Parc des îles Rue des Grands Moulins, 89270 Vermenton Vermenton 89270 Vermenton Yonne Bourgogne-Franche-Comté 03 86 81 50 01 http://www.vermenton.fr L’accès y est libre | Un parking gratuit est disponible.

© mairie de Vermenton