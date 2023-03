Portes Ouvertes d’un Atelier d’Art Atelier Nathalie Le Reste, 31 mars 2023, Chambéry.

Portes Ouvertes d’un Atelier d’Art 31 mars – 2 avril Atelier Nathalie Le Reste

Découvrir un Atelier d’Art au cœur de Chambéry.

Lors de ces journées portes ouvertes, je vous présenterai mon travail, les outils d’écriture anciens et modernes et ensemble nous sillonnerons les chemins de la création !

Ensemble, manipulons les outils, découvrons leurs spécificités et l’histoire de l’écriture…

Mais…

Quels sont les outils d’une calligraphe ?

Quelles sont les différences entre calligraphie latine, arabe, japonaise ?

Ecrire avec une plume ? un pinceau ? un calame ?

Comment jouer avec les outils et les supports ?

Découvrir le payrus, le parchemin, le papier, la toile !

Quel est le quotidien d’une femme artiste ?

D’où vient l’inspiration ?

Comment et pourquoi passer de la calligraphie à la peinture à l’huile ?

L’art et la notion d’esthétisme dans notre quotidien !

Mais votre visite peut être juste un moment de plaisir, sans questionnement, la simple curiosité d’entrer dans un Atelier d’Art.

Atelier ouvert à tout public, enfants et adultes bienvenus

A bientôt!

Atelier Nathalie Le Reste 21 place Monge 73 000 Chambéry Chambéry 73000 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.instagram.com/nathlereste/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 0671377459 »}, {« type »: « email », « value »: « nathalielereste@gmail.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-31T14:00:00+02:00 – 2023-03-31T19:00:00+02:00

2023-04-02T09:30:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00

femme artiste calligraphie

Nathalie Le Reste