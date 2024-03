Atelier lowtech Maison du Paysage Athis-Val-de-Rouvre, samedi 6 avril 2024.

Atelier lowtech Les Fourmis Vertes vous propose un atelier réparation pour votre petit électroménager et vos PC et autres appareils numériques. Samedi 6 avril, 14h00 Maison du Paysage Prix libre // RESERVATION OBLIGATOIRE au 02 33 62 34 65 ou contact@cpie61.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-06T14:00:00+02:00 – 2024-04-06T18:00:00+02:00

Fin : 2024-04-06T14:00:00+02:00 – 2024-04-06T18:00:00+02:00

Mais qu’est-ce que la low-tech ? C’est une démarche qui questionne notre consommation visant à ne garder que l’essentiel, à réduire les complexités technologiques et à entretenir et réparer ce qui existe plutôt que de le remplacer. Les maîtres mots de la low-tech sont Utile, Accessible et Durable !

Cet après-midi, Les Fourmis Vertes vous propose un atelier réparation pour votre petit électroménager et vos PC et autres appareils numériques. Grégory et Alice répareront avec vous vos objets défectueux pour leur donner une seconde vie !

* « basse technologie » en anglais

Maison du Paysage Ségrie-Fontaine Athis-Val-de-Rouvre 61100 Orne Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02 33 62 34 65 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@cpie61.fr »}]

Debout les loutres