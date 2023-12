Jean ou Hans, quelle histoire ? Allée du Souvenir Français Schirmeck Catégories d’Évènement: Bas-Rhin

Schirmeck

Début : 2024-04-24 11:00:00

fin : 2024-04-24 12:30:00 . Une visite guidée en famille, destinée spécialement aux enfants, pour découvrir le quotidien de Jean, un petit garçon vivant en Alsace-Moselle durant la Seconde Guerre mondiale. EUR.

Allée du Souvenir Français

Schirmeck 67130 Bas-Rhin Grand Est

