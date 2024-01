Les Aventures d’Alice 36 rue Negresko Marseille 8e Arrondissement, mardi 26 décembre 2023.

Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-26

fin : 2023-12-26

Rendez-vous au Théâtre l’Archange pour suivre « Les Aventures d’Alice », version 3 à 8 ans !Enfants

Alice est une jeune fille qui ne veut pas grandir et qui n’aime pas les règles du monde des adultes.



Un lapin toujours en retard va l’entraîner dans un pays où aucune règle ne s’applique, le pays des merveilles.



Elle y croisera un chat perché, un chapelier totalement fou, une reine qui se prend pour une diva, un valet de coeur quelque peu crooner et une chenille baba cool.

Ces rencontres l’amèneront peut-être à voir la vie d’un autre côté ?



Une comédie pour les enfants rythmée et chantée pour un moment de partage déjanté.



Mise en scène : Mélisande Martel

Avec Cynthia Labeye, Anthony Ravion

De 3 à 8 ans

EUR.

36 rue Negresko Théâtre l’Archange

Marseille 8e Arrondissement 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Mise à jour le 2023-11-08 par Ville de Marseille