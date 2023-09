Concert : La Route des Orgues en Vaucluse et en Région SUD Eglise Notre-Dame de l’Assomption Lambesc, 12 mai 2024, Lambesc.

Lambesc,Bouches-du-Rhône

Des virtuoses de l’orgue vous transporteront dans un monde de sonorités majestueuses, où chaque note résonnera dans l’édifice avec une puissance et une clarté exceptionnelle. Une soirée magique en perspective !.

2024-05-12 18:00:00 fin : 2024-05-12 19:15:00. EUR.

Eglise Notre-Dame de l’Assomption Place des Poilus

Lambesc 13410 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Organ virtuosos will transport you to a world of majestic sounds, where every note will resonate in the building with exceptional power and clarity. A magical evening in store!

Virtuosos organistas le transportarán a un mundo de sonidos majestuosos, donde cada nota resonará en el edificio con una potencia y claridad excepcionales. ¡Seguro que será una velada mágica!

Orgelvirtuosen werden Sie in eine Welt majestätischer Klänge entführen, in der jede Note mit außergewöhnlicher Kraft und Klarheit durch das Gebäude hallt. Ein magischer Abend in Aussicht!

Mise à jour le 2023-09-12 par Bureau municipal du Tourisme de Lambesc