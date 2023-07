Match OM- Lorient 3 Boulevard Michelet Marseille 8e Arrondissement, 11 mai 2024, Marseille 8e Arrondissement.

Marseille 8e Arrondissement,Bouches-du-Rhône

Un match de l’OM est une fête que les Marseillais célèbrent ensemble, une fête durant laquelle les différents groupes de supporters se montrent particulièrement inventifs pour de nouveaux “tifos”*et de nouveaux chants..

2024-05-11 15:00:00 fin : 2024-05-11 . EUR.

3 Boulevard Michelet Orange Vélodrome

Marseille 8e Arrondissement 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



An OM match is a festival that the Marseillais celebrate together, a festival during which the various supporters’ groups are particularly inventive in coming up with new ?tifos?* and new songs.

Un partido del OM es una fiesta que los marselleses celebran juntos, una fiesta durante la cual los distintos grupos de aficionados se muestran especialmente ingeniosos a la hora de inventar nuevos « tifos « * y nuevas canciones.

Ein OM-Spiel ist ein Fest, das die Marseiller gemeinsam feiern, ein Fest, bei dem die verschiedenen Fangruppen besonders erfinderisch sind, wenn es um neue ?tifos?* und neue Gesänge geht.

