La Grande Forme Mac Arteum Châteauneuf-le-Rouge, dimanche 12 mai 2024.

La Grande Forme Mac Arteum Châteauneuf-le-Rouge Bouches-du-Rhône

Le Mac Arteum invite trois artistes récemment diplômés de l’Ecole Supérieure d’Art Cédric Caprio. Haeun Jo, Gabriel Siino. Ensemble ils embrassent un éventail large de ce que la picturalité contient d’ouvertures dans la pratique contemporaine.

Le médium est abordé sous des angles intuitifs, protocolaires, ou conceptuels, toujours sensibles. L’exposition sera enrichie par les œuvres de trois artistes majeurs de l’Histoire récente de la peinture, choisis par les jeunes diplômés Damien Cabanes, Sonia Delaunay, Vera Pagava (collections publiques et privées.)



Dans le cadre du projet Peintures et Picturalités, Charlotte Denamur, accueillie en résidence à Aix-en-Provence par « Voyons voir » vient s’installer à Châteauneuf-le-Rouge et investit l’espace public et l’espace d’exposition du château.



Vernissage vendredi 17 mai à 19h



Programmation de Mac Arteum en partenariat avec l’Ecole Supérieure d’Art d’Aix-en-Provence Felix Ciccolini, le FRAC Île de France, collections particulières. Avec le soutien de la Région Sud, le Conseil Départemental 13 et la mairie de Châteauneuf-le-Rouge .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-12 14:00:00

fin : 2024-07-06 18:00:00

Mac Arteum Château de l’Hôtel de Ville

Châteauneuf-le-Rouge 13790 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

