Journée autour des spécialités du Gard et repas campagnard Martigues, dimanche 12 mai 2024.

Vivez une journée d’exception autour des spécialités du Gard et un repas campagnard inoubliable ! Démarrez votre aventure à 8h00, en partant de Martigues pour une escapade inoubliable à Vezenobres.

Niché au cœur des Cévennes, ce village médiéval vous enchantera par son charme intemporel. Flânez à travers ses ruelles pittoresques, imprégnez-vous de son histoire millénaire, du XIe au XXIe siècle.



Laissez-vous séduire par la Maison de la Figue. Nichée dans les vestiges d’un château du XIVe siècle, cette maison pédagogique vous dévoilera tous les secrets de ce fruit emblématique du Gard. Dans un cadre enchanteur, laissez vos sens s’éveiller en dégustant d’exquis produits locaux.



Au déjeuner, rendez-vous dans un restaurant champêtre à Courry pour un repas pantagruélique. Attendez-vous à un festin digne des plus grandes tablées de Rabelais. Découvrez toutes les saveurs authentiques de la région avec une cuisine du terroir ardéchois faite maison. De la terrine de fromage de tête au gigot d’agneau fondant, chaque bouchée vous transportera au cœur de la gastronomie locale.



Au menu Pain cuisiné et terrine de fromage de tête et terrine de pâté, mousse de canard, salade et saucisson, caillette chaude, boudin chaud, écrevisses. Liqueur de châtaigne. Gigot d’agneau et rognon de bœuf, pommes de terre à l’oignon. Fromage. Coupe ardéchoise. Un apéritif, vin à volonté, café.



Après ce festin mémorable, offrez-vous une promenade digestive autour du restaurant, pour savourer pleinement l’ambiance paisible de la campagne cévenole.



À 15h30, le cœur et l’estomac comblés, reprenez la route vers Martigues, avec des souvenirs plein la tête et le palais.



Réservez dès maintenant votre place pour cette journée mémorable où gastronomie et patrimoine se rencontrent pour votre plus grand plaisir! 70 70 EUR.

