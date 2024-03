MOUSSU T E LEI JOVENTS Portail Coucou Salon-de-Provence, samedi 11 mai 2024.

Dans le cadre de la Semaine Provençale :

Concert MOUSSU T E LEI JOVENTS

Moussu T e lei Jovents s’inspirent du melting-pot marseillais des

années trente où les chansons provençales côtoyaient les opérettes marseillaises de Vincent Scotto et les musiques noires alors en pleine explosion (blues et jazz mais également musiques des Antilles et du Brésil).

Sur cette musique cosmopolite, ils composent un nouveau répertoire en occitan ou français, à l’image du littoral provençal, de Marseille ou de La Ciotat : traditionnel et moderne, local et universel, nostalgique et boulégant.

Portail Coucou 160 Boulevard Lamartine, 13300 Salon-de-Provence Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur