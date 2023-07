La flamme olympique fait étape à Arles Arles, 12 mai 2024, Arles.

Arles,Bouches-du-Rhône

Arles fait partie des 65 villes du pays où la Flamme olympique fera étape. Elle arrivera à Marseille depuis la Grèce à bord du bateau Le Belem le 8 mai 2024, puis s’arrêtera à Arles le 12 mai avant de sillonner la France jusqu’à Paris..

2024-05-12 fin : 2024-05-12 . .

Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Arles is one of 65 towns across the country where the Olympic Flame will make a stop. It will arrive in Marseille from Greece on board the ship Le Belem on 8 May 2024, then stop in Arles on 12 May before travelling across France to Paris.

Arles es una de las 65 ciudades del país en las que se detendrá la Llama Olímpica. Llegará a Marsella procedente de Grecia a bordo del buque Le Belem el 8 de mayo de 2024, y se detendrá en Arlés el 12 de mayo antes de atravesar Francia hasta llegar a París.

Arles ist eine von 65 Städten im ganzen Land, in denen die olympische Flamme Halt machen wird. Am 8. Mai 2024 wird es mit dem Schiff Le Belem aus Griechenland in Marseille ankommen und am 12. Mai in Arles Halt machen, bevor es durch Frankreich bis nach Paris wandert.

Mise à jour le 2023-07-05 par Office de Tourisme d’Arles