QUARTET AVRIL Roll’Studio Marseille, samedi 11 mai 2024.

QUARTET AVRIL ♫JAZZ♫ Samedi 11 mai, 19h30 Roll’Studio 15€ / adhésion annuelle 3€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-11T19:30:00+02:00 – 2024-05-11T22:00:00+02:00

Fin : 2024-05-11T19:30:00+02:00 – 2024-05-11T22:00:00+02:00

Du jazz comme une musique de chambre, ou un fin dessin à l’encre, c’était l’esprit du trio Avril avec comme instrumentation la flûte, la guitare et la contrebasse.

La rencontre avec Julien Heurtel et sa pulsation toute en finesse décidera le trio à s’orienter vers un répertoire associant puissance et délicatesse.

Le Quartet Avril présente un programme fait de compositions personnelles et de titres de grands auteurs.

Jean-Yves ABECASSIS contrebasse, Jean-Michel SOURIS flûtes et saxophone soprano, André BARELIER guitare, Julien HEURTEL batterie.

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/

Roll’Studio 17 rue des Muettes 13002 Marseille Marseille 13002 Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « email », « value »: « claire.abram@rollstudio.fr »}] [{« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}]