CAGOLE NOMADE PARTY – SPECIALE PERREO Espace Julien Marseille, samedi 11 mai 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-11T21:00:00+02:00 – 2024-05-12T02:00:00+02:00

Fin : 2024-05-11T21:00:00+02:00 – 2024-05-12T02:00:00+02:00

Pour la première fois à Marseille, et à une Cagole Nomade Party, la reine du Neo Perreo, TOMASA DEL REAL vient faire un concert, suivi d’un DJset endiablé de LAS DIVAS DEL PERREO !

PERFORMANCES LIBRES, tu pourras t’inscrire sur place, mais contacte-nous par DM si tu veux réserver une chanson de performance ! On te la gardera au chaud

Collectif de dj féminin tourné vers les musiques dansantes latinos, afro-caribéennes et urbaines . Avec Marseille comme port d’attache et leurs origines (Espagne, Equateur, Venezuela), elles représentent un pont entre l’Europe et l’Amérique Latine. Leur concept: le « tropigyal »

Las Divas ne choisissent pas le terme « Perreo » par hasard.

En espagnol, il provient de « perro » qui signifie “chien” et est une manière péjorative de parler de la façon dont les femmes et leur partenaire dansent sur du reggaeton paraissant reproduire le mouvement des chien.ne.s s’accouplant. Le féminisme latino- américain a repris la bannière du perreo comme transgression et réappropriation du corps des femmes par elles-mêmes.

Instagram : https://www.instagram.com/lasdivasdelperreo…

C’est un collectif qui apporte à la fête une saveur authentique, qui va au-delà du djing et mélange la musique, la danse et la performance. La mission : faire danser et rendre visible et souveraine les femmes dans le monde de la nuit.

DJ LINA : LATIN MUSIC, AFRO/HIP HOP

Aka Hija del Sol : Elle est là pour faire pêter les basses sur des sons urbains, contemporains et entrainants, du Hip- Hop, du Reggaeton, du Dembow… Tout un répertoire infusé de ses origines andines.

Instagram : https://www.instagram.com/dj_lina_/?hl=fr

Mixcloud : https://www.mixcloud.com/DjLinaFlow/

CHICHI QUEEN : L A T I N O , R A G G A – D A N C E H A L L , GLOBAL BASS

Des bombes reggaeton old-school aux sons engagés des artistes actuelles. La Queen nous fait voyager avec ses pépites de Global Bass et son Flamenco du futur, pour vous assurer le déhanchement jusqu’au bout de la nuit.

Instagram : trixbellatriz

Mixcloud : https://www.mixcloud.com/GazpachoRecords/intro-al-meneo/

DJ MAMA LOBA : LATINO TROPICALO- CARIBEEN

Véritable Louve-garou aux commandes des sonorités latines traditionnelles et actuelles. Elle se balade entre salsa, merengue, bachata et autre pour amener le dancefloor vers les sons afro caribéens tout en douceur et en sueur.

Instagram : https://www.instagram.com/djmamaloba/?hl=fr

Soundcloud : https://soundcloud.com/mamaloba-797628229…

Mixcloud : https://www.mixcloud.com/mila-ivanovic/

_____________________________________________________________

