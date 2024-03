Passage de la flamme olympique à Eygalières Eygalières, dimanche 12 mai 2024.

La Flamme Olympique arrivera à Eygalières en fin d’après-midi le dimanche 12 mai 2024 !

Durant toute la journée, la municipalité organisera de nombreuses manifestations sportives, en collaboration avec les associations du village, des tables rondes, rencontres, conférences sur le thème du sport et de la santé ainsi que des spectacles et des déambulations.

Des parkings, des points de restauration et des buvettes seront mis en place à cette occasion.



Le programme complet de cette journée sera prochainement dévoilé, restez connectés ! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-12 09:00:00

fin : 2024-05-12 18:00:00

Centre-Ville d’Eygalières

Eygalières 13810 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur info@mairieeygalieres.fr

