2ème Festival des véhicules anciens La Réole, 26 juin 2022, La Réole.

2ème Festival des véhicules anciens La Réole

2022-06-26 09:00:00 – 2022-06-26 19:00:00

La Réole Gironde La Réole

EUR 0 0 Rendez-vous au Festival de véhicules anciens sur les quais de La Réole où plus de 300 véhicules sont attendus.

Rassemblement inter-club et propriétaires de tout véhicule ancien, exposition de maquettes autos, exposition de tracteurs, bourse d’échange, animations.

Restauration et buvette sur place.

+33 6 21 60 09 65

La Réole

