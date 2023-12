Nocturnes Chouette et Compagnie à Terres d’Oiseaux 2, les Nouvelles Possessions Braud-et-Saint-Louis Catégories d’Évènement: Braud-et-Saint-Louis

Gironde Nocturnes Chouette et Compagnie à Terres d’Oiseaux 2, les Nouvelles Possessions Braud-et-Saint-Louis, 12 avril 2024, Braud-et-Saint-Louis. Braud-et-Saint-Louis Gironde

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-12 18:00:00

fin : 2024-04-12 Laissez vous guider dans la pénombre pour une rencontre (sonore !) avec les animaux nocturnes de Terres d’Oiseaux.

Chouette, hibou, chauve-souris ou amphibiens, venez faire connaissance avec ces invisibles noctambules qui sont le pouls nocturne du site !.

Laissez vous guider dans la pénombre pour une rencontre (sonore !) avec les animaux nocturnes de Terres d’Oiseaux.

Chouette, hibou, chauve-souris ou amphibiens, venez faire connaissance avec ces invisibles noctambules qui sont le pouls nocturne du site !

Laissez vous guider dans la pénombre pour une rencontre (sonore !) avec les animaux nocturnes de Terres d’Oiseaux.

Chouette, hibou, chauve-souris ou amphibiens, venez faire connaissance avec ces invisibles noctambules qui sont le pouls nocturne du site ! .

2, les Nouvelles Possessions Terres d’Oiseaux

Braud-et-Saint-Louis 33820 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Mise à jour le 2023-12-22 par OT Saint-Ciers-sur-Gironde Détails Catégories d’Évènement: Braud-et-Saint-Louis, Gironde Autres Code postal 33820 Lieu 2, les Nouvelles Possessions Adresse 2, les Nouvelles Possessions Terres d'Oiseaux Ville Braud-et-Saint-Louis Departement Gironde Lieu Ville 2, les Nouvelles Possessions Braud-et-Saint-Louis Latitude 45.2846136 Longitude -0.6991896 latitude longitude 45.2846136;-0.6991896

2, les Nouvelles Possessions Braud-et-Saint-Louis Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/braud-et-saint-louis/