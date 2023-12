NUIT DE LA LECTURE 2 Avenue de Gascogne Lherm, 19 janvier 2024, Lherm.

Lherm Haute-Garonne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-19 18:00:00

fin : 2024-01-19 21:00:00

Comme chaque année, la médiathèque participe à la Nuit De La Lecture, un événement national organisé par le Centre National du Livre. Venez festoyer autour du livre et de la lecture !

Le thème choisi pour cette 8ème édition est le corps. Au programme nous vous proposons des lectures en pyjama pour les enfants de + 4 ans, des consultations gratuites avec nos « médecins littéraires », une auberge espagnole pour partager vos spécialités sucrées ou salées et un grand jeu de société pour rassembler petits et grands.

2 Avenue de Gascogne MEDIATHEQUE

Lherm 31600 Haute-Garonne Occitanie



