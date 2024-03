Puppet Day Le Kiwi Ramonville-Saint-Agne, samedi 27 avril 2024.

Puppet Day Une après-midi dédiée aux enfants, concoctée par les équipes de Marionnettissimo et d’ARTO ! Samedi 27 avril, 14h00 Le Kiwi 6 € • 4 €

Une proposition originale, pour les enfants et les plus grand·e·s, lors de laquelle vous serez guidé·e·s pour découvrir plusieurs créations de marionnettes et de formes animées. Entre spectacles, moments conviviaux et surprises, nous allons, le temps d’une journée, retourner le Kiwi ! Et pour clôturer le tout, nous terminerons en dansant sous les boules à facettes du Kawa pour une boum électro endiablée !

Le Kiwi Place jean-Jaurès, Ramonville Saint-Agne 31520 Ramonville-Saint-Agne 31520 Haute-Garonne Occitanie

