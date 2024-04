Troc’plantes et Vide Jardin Place devant la mairie de Corronsac Corronsac, samedi 27 avril 2024.

Troc’plantes et Vide Jardin Les amoureux des jardins sont invités à venir troquer leurs graines, les excédents de semis, les boutures ou les divisions de plantes. Occasion de partager nos richesses végétales! Samedi 27 avril, 14h00 Place devant la mairie de Corronsac Entrée libre, inscription au vide jardin obligatoire

Début : 2024-04-27T14:00:00+02:00 – 2024-04-27T18:00:00+02:00

Tous les habitants, les amoureux des jardins et des plantes sont invités le 27 avril à Corronsac pour venir troquer leurs graines, les excédents de semis, les semis spontanés, les boutures ou les divisions de plantes. Plantes potagères, aromatiques, fleurs, plantes sauvages, arbres et arbustes, plantes d’intérieur… tout, ou presque, peut participer au troc.

C’est une bonne occasion de partager vos richesses végétales avec d’autres jardiniers passionnés de Corronsac et alentour, et d’encourager la biodiversité dans notre village.

Cette année aussi, le Troc’Plantes sera accompagné d’un vide jardin. Un espace sera réservé pour les habitants souhaitant vendre les objets en rapport avec le jardin (divers outils et mobiliers). L’emplacement est gratuit, mais la réservation est obligatoire pour les vendeurs sur jardin@corronsacbienvivreensemble.fr (professionnels et vente d’animaux interdits).

Au programme du samedi 27 avril, en plus d’un échange libre des plantes toute l’après-midi et du vide jardin :

Animation pour les enfants sur le cycle de vie des insectes

Animation « compostage »

Stand créatif pour les petits, comptines

Gaufres et buvette

N’attendez pas, anticipez et préparez les plantes et graines à échanger dès maintenant ! Pensez à garder tous vos surplus, vos excédents de semis. N’oubliez pas de les étiqueter.

Vous n’avez rien à troquer ? Pas de soucis, vous pouvez aussi prendre des plantes et faire un don à l’association au profit des semis 2025.

