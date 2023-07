Stage de chant : monodies et polyphonies en Bigorre COMDT Toulouse, 27 avril 2024, Toulouse.

Cants tradicionaus deras Vaths d’Asun e d’Estanh

Le chant polyphonique est l’une des richesses des musiques traditionnelles d’Occitanie. Longtemps méconnu, il est désormais considéré comme une forme artistique vivante, ancienne et contemporaine à la fois, et l’expression d’une culture dynamique.

Depuis près de 25 ans, Pascal Caumont collecte dans les Pyrénées des chants, des styles, des façons de phraser, d’orner, de faire sonner la voix ; il a trouvé en Joan-Loís Lavit un interprète qui incarne tous ces éléments musicaux et linguistiques, l’un des porteurs les plus sûrs et les mieux ancrés de cette vocalité traditionnelle.

> non-débutants ; une connaissance minimum de la langue occitane est conseillée

Pascal Caumont est chanteur, collecteur et professeur au Conservatoire à Rayonnement Régional de Toulouse, chargé de cours à l’Université Toulouse-Jean Jaurès et professeur invité au Conservatoire de Barcelona (Esmuc) ; issu d’une famille de musiciens traditionnels de Gascogne, il s’est orienté très tôt vers les différentes formes du chant occitan, anciennes comme contemporaines.

Joan-Loís Lavit est chanteur, écrivain, historien ; issu d’une famille ancrée en Val d’Azun et vallée d’Estaing, il a fortement été imprégné dans sa jeunesse par la langue occitane, ainsi que par les chants et par les rites de sa culture. Il est également un écrivain important, auteur de nombreux ouvrages historiques sur la Bigorre, ainsi que de livres de littérature et de poésie occitanes.

COMDT 5 rue du Pont de Tounis Toulouse 31000 Toulouse Centre Haute-Garonne Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-04-27T14:00:00+02:00 – 2024-04-27T18:00:00+02:00

2024-04-28T14:00:00+02:00 – 2024-04-28T16:00:00+02:00

