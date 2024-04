Atelier : Fabrication de boîte à graines & étiquettes de jardin Le 100e Singe Castanet-Tolosan, samedi 27 avril 2024.

Atelier : Fabrication de boîte à graines & étiquettes de jardin Cet atelier dure environ 1h, plusieurs créneaux vous sont proposés dans l’après-midi, l’inscription est obligatoire. Samedi 27 avril, 14h00, 15h00, 16h00, 17h00 Le 100e Singe Sur inscription, à partir de 10€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-27T14:00:00+02:00 – 2024-04-27T15:00:00+02:00

Fin : 2024-04-27T17:00:00+02:00 – 2024-04-27T18:00:00+02:00

Nous verrons comment créer une boîte à graines grâce à un logiciel en ligne et notre découpeuse laser.

Vous pourrez également vous initier à la création d’étiquettes de jardin en bois de cagette ou fin CP, très esthétiques et pratiques.

Inscription sur www.le100esinge.com/agenda

——————————————————–

Toute l’année, le 100e Singe vous accueille à Castanet-Tolosan pour des ateliers conviviaux, créatifs et bricoleurs, celui-ci vous est proposé par le Farm Lab, notre Fablab fermier !

Le 100e Singe 27 route de Rebigue 31320 Castanet-Tolosan Castanet-Tolosan 31320 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://le100esinge.com/agenda/atelier-boite-a-graines-etiquettes-de-jardin/ »}] [{« link »: « http://www.le100esinge.com/agenda »}]

Le 100e Singe