Atelier GIMP Maison des Associations Ramonville-Saint-Agne, samedi 27 avril 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-27T14:00:00+02:00 – 2024-04-27T18:00:00+02:00

Fin : 2024-04-27T14:00:00+02:00 – 2024-04-27T18:00:00+02:00

Se familiariser avec Le Gimp, logiciel libre extrêmement performant pour le traitement des images (conception, retouches, optimisations), dans l’optique d’une mise en ligne.

Nous jouerons avec des images : comment on améliore le contraste et la luminosité, comment on modifie le cadrage. Mais aussi détourer et sélectionner des objets, faire un fond transparent, entourer un objet de l’image pour le mettre en valeur, etc.

Aucune connaissance particulière n’est requise.

Pour préparer l’atelier, installez le Gimp avant de venir (il fonctionne sous GNU/Linux, Windows, MacOs).

Gratuit et sur inscription.

Maison des Associations 14 chemin Pouciquot 31520 Ramonville-Saint-Agne Ramonville-Saint-Agne 31520 Haute-Garonne Occitanie

images gimp