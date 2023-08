SOIRÉE JEUX 10 Rue de la Sous-Préfecture Lodève, 28 août 2023, Lodève.

Lodève,Hérault

Tous les derniers lundis du mois de 18 heures à 22 heures. Pour petits et grands. En partenariat avec la Compagnie des jeux, à la Distillerie. Possibilité de manger sur place. Adhésion annuelle à prix libre et conscient..

2023-08-28 18:00:00 fin : 2023-08-28 22:00:00. .

10 Rue de la Sous-Préfecture

Lodève 34700 Hérault Occitanie



Every last Monday of the month from 6pm to 10pm. For young and old. In partnership with Compagnie des jeux, at La Distillerie. Meals available on site. Free, conscious annual membership.

El último lunes de cada mes, de 18.00 a 22.00 horas. Para grandes y pequeños. En colaboración con la Compagnie des jeux, en la Distillerie. Posibilidad de comer en casa. Abono anual gratuito y consciente.

Jeden letzten Montag im Monat von 18.00 bis 22.00 Uhr. Für kleine und große Kinder. In Partnerschaft mit der Compagnie des jeux in der Distillerie. Möglichkeit, vor Ort zu essen. Jahresmitgliedschaft zum freien und bewussten Preis.

Mise à jour le 2023-08-25 par OT LODEVOIS ET LARZAC