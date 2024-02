GÉNIES BEETHOVEN • MAHLER Montpellier, vendredi 31 mai 2024.

Cyrielle Ndjiki fut une merveilleuse 2e Dame dans La Flûte enchantée de Mozart la saison dernière son timbre de soprano solaire inondera de lumière l’évocation de la vie céleste dans la Symphonie n° 4 de Mahler. On se réjouit aussi de retrouver Michael Schønwandt à la tête de l’Orchestre national Montpellier Occitanie dont il a été le chef principal inspiré entre 2015 et 2023.

Enfin, le Concerto pour piano n° 3 de Beethoven trouvera en Alexandre Tharaud un interprète idéal, insufflant à l’œuvre la grande plénitude, le souffle intense et créateur régnant sans partage sur ses trois mouvements. Une preuve supplémentaire que Ludwig van s’approche du sublime, transcende le terrestre et s’ouvre aux sentiments les plus élevés et les plus grands.

