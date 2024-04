SPECTACLE MUSICAL JEUNE PUBLIC MÉTIS’SALSA Laurens, vendredi 31 mai 2024.

SPECTACLE MUSICAL JEUNE PUBLIC MÉTIS’SALSA Laurens Hérault

Métis’salsa à 19h à la Maison du Peuple. Entrée gratuite sur inscription.

Entre concert et comédie, le jeune public partira à la découverte de la musique et de la danse cubaine, la salsa (la sauce) à travers les ingrédients qui la composent, liés directement à l’histoire légendaire de Cuba.

Laurens 34480 Hérault Occitanie mediatheque@mairie-laurens.fr

