Théâtre d’objets « Cirque fertile et sa remarquable collection de graines phénomènes » par la Compagnie Mungo Salle Jeanne-Oulié, foyer municipal Mèze, jeudi 30 mai 2024.

Théâtre d’objets « Cirque fertile et sa remarquable collection de graines phénomènes » par la Compagnie Mungo « Approchez ! Elles arrivent de partout.

Elles ont voyagé par les airs, par la mer, transportées par des fourmis, à dos de loup, à ventre d’oiseau migrateur… Destination le Cirque Fertile ! » Jeudi 30 mai, 10h00, 14h30 Salle Jeanne-Oulié, foyer municipal

Début : 2024-05-30T10:00:00+02:00 – 2024-05-30T10:50:00+02:00

Fin : 2024-05-30T14:30:00+02:00 – 2024-05-30T15:20:00+02:00

Leçon de choses poétique !

Isabelle Bach, scientifique au théâtre, nous propose une drôle et douce immersion au cœur du mystère de la graine, un trésor d’optimisme sans cesse renouvelé.

Une plongée dans le monde fascinant des graines, unique en son genre dans son approche multiple, à la fois savante et circassienne.

Un huis clos intime drôle et théâtral, léger comme un akène…

Salle Jeanne-Oulié, foyer municipal Rue Sadi Carnot Mèze 34140 Hérault Occitanie