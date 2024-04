Ce n’est pas que du gâteau ! Ganges, jeudi 30 mai 2024.

Ce n’est pas que du gâteau ! Ganges Hérault

Exposition vivante « Ce n’est pas que du gâteau ! »

Vernissage gouter.

Une première manifestation est proposée avant le chantier de l’été dans le cadre du Festival Les Essentielles.

Les classes Ulis de l’école primaire la Marianne et du collège Louise Michel, ainsi que la maison de retraite l’Accueil de Ganges vous présentent leurs incroyables créations gourmandes cakes pop, gâteaux à étages colorés, sablés imaginaires. Venez découvrir le pays merveilleux des friandises multicolores, des douceurs sucrées et du chocolat.

Un régal pour les yeux et les papilles. La grande surprise des chefs sera dévoilée à 15h42. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-30 15:00:00

fin : 2024-05-30 16:30:00

Cours Médiathèque Lucie Aubrac

Plan l’Ormeau

Ganges 34190 Hérault Occitanie

L’événement Ce n’est pas que du gâteau ! Ganges a été mis à jour le 2024-03-28 par ADT34