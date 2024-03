LE FESTIN DE MOLIERE Pézenas, vendredi 31 mai 2024.

A la table de Molière en compagnie u chef étoilé Clément BONANO du restaurant La Mécanique des Frères Bonano, pour célébrer les Arts de la table et ceux du spectacle vivant agrémentés des vins de l’appellation Languedoc Pézenas.

Cette année, le Festin de Molière revient sur les terres de la ville de Pézenas, théâtre de grands vins, dans le superbe Château Saint Martin de Graves.

Une soirée hommage aux fastes de la cité de Pézenas en 1653, lorsque les États Généraux du Languedoc se réunissaient dans la ville. Molière et sa troupe venaient alors divertir la cour du Prince de Conti, grand seigneur amateur de théâtre, troisième personnage du royaume de France.

La quatrième édition du Festin de Molière réunira près de 300 convives au Château Saint-Martin de Graves, le vendredi 31 mai 2024.

Le diner gastronomique sera une création inédite du chef étoilé Clément BONANO du restaurant La Mécanique des Frères Bonano, pour célébrer les Arts de la table et ceux du spectacle vivant agrémentés des vins de l’appellation Languedoc Pézenas.

Château Saint-Martin de Graves

34120 PEZENAS

Le diner spectacle, avec un service à la Française et un menu en accord Mets & Vins du terroir Pézenas, sera précédé du spectacle intitulé « Les Farces de Molière ». Une interprétation très originale par La Compagnie Provisoire dans le cadre du Festival Molière, le Théâtre dans tous ses éclats !

Les vigneronnes et vignerons seront costumés et présents à chaque table pour présenter et servir tous les vins du terroir Pézenas.

Début : 2024-05-31 19:00:00

fin : 2024-05-31

Pézenas 34120 Hérault Occitanie

