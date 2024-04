La Micro-Folie mobile embarque l’EVS Arc-en-Ciel Rosis, jeudi 30 mai 2024.

La Micro-Folie mobile embarque l’EVS Arc-en-Ciel Rosis Hérault

Pendant sa résidence à Rosis pour les écoles, la Micro-Folie sera ouverte au public. Adeline et Camille vous accueilleront pour découvrir le dispositif musée numérique, casque VR et mallettes pédagogiques; et elles répondront à toutes vos questions.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-30 14:00:00

fin : 2024-05-30 16:30:00

Salle polyvalente

Rosis 34610 Hérault Occitanie camille.viaules@ccmlhl.fr

