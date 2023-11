LE MÉDI ‘ZEN AUX RENDEZ-VOUS DES JARDINS 7 Rue Frédéric Mistral Autignac, 31 mai 2024, Autignac.

Autignac,Hérault

Journées portes ouvertes, 21e édition des rendez-vous aux jardins organisée par le ministère de la culture et de la communication et le comité des parcs et jardins. découverte du jardin et des nombreuses plantes à emporter. le thème retenu pour cette 21e édition portera sur « les cinq sens au jardin »..

2024-05-31 fin : 2024-06-02 . .

7 Rue Frédéric Mistral

Autignac 34480 Hérault Occitanie



Open days, 21st edition of « Rendez-vous aux jardins » organized by the French Ministry of Culture and Communication and the Parks and Gardens Committee. Discover the garden and the many plants on offer. The theme chosen for this 21st edition is « the five senses in the garden ».

Jornadas de puertas abiertas, 21ª edición de « Rendez-vous aux jardins » organizada por el Ministerio de Cultura y Comunicación y el Comité de Parques y Jardines. Descubra el jardín y las numerosas plantas que ofrece. El tema elegido para esta 21ª edición es « los cinco sentidos en el jardín ».

Tag der offenen Tür, 21. Ausgabe der Rendez-vous aux jardins, organisiert vom Ministerium für Kultur und Kommunikation und dem Komitee für Parks und Gärten. Entdeckung des Gartens und der vielen Pflanzen zum Mitnehmen.

