L’TOUR DES GRANDS ET MINI-CONCERT MÉDIATHÈQUE DE SAUVIAN Sauvian, vendredi 31 mai 2024.

L’TOUR DES GRANDS ET MINI-CONCERT MÉDIATHÈQUE DE SAUVIAN Sauvian Hérault

Qui a dit que les adultes ne pouvaient pas passer un excellent moment autour de jeux de société ? La médiathèque organise aussi des sessions jeux pour ados et adultes dans une ambiance conviviale et agréable ! A la suite de cela se tiendra un mini-concert.

Qui a dit que les adultes ne pouvaient pas passer un excellent moment autour de jeux de société ? La médiathèque organise aussi des sessions jeux pour ados et adultes dans une ambiance conviviale et agréable ! A la suite de cela se tiendra un mini-concert. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-31 18:00:00

fin : 2024-05-31

17 Avenue Paul Vidal

Sauvian 34410 Hérault Occitanie mediatheque@ville-sauvian.com

L’événement L’TOUR DES GRANDS ET MINI-CONCERT MÉDIATHÈQUE DE SAUVIAN Sauvian a été mis à jour le 2024-03-29 par OT BEZIERS MEDITERRANEE