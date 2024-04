Mon Toit du Monde à Moi c’est Toi Ganges, jeudi 30 mai 2024.

Mon Toit du Monde à Moi c’est Toi Ganges Hérault

Spectacle seul en scène, humour ravageur et tendresse « Mon toit du monde à moi c’est toi » Compagnie de l’autre. Alex Delmastro.

C’est un homme, qui vient tout seul qui cherche, qui attend l’autre…

Cet homme, c’est Alex. Un grand, oui. Plutôt. De ceux qu’on dit dégingandé.

L’autre, c’est elle, elle qui ne vient pas et qui le fait attendre.

Il lui a donné rendez-vous afin de lui lire sa lettre d’amour.

Un spectacle fou d’amour qui nous prend le cœur et nous le rend 75mn plus tard, tout chaud et le rire aux lèvres.

À partir de 7 ans.

Petite restauration Bar à partir de 20h. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-30 18:30:00

fin : 2024-05-30 20:00:00

Plan l’Ormeau

Cours Médiathèque Lucie Aubrac

Ganges 34190 Hérault Occitanie

