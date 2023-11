LA FOLIE DEUCH’ Rue Commandant Malet Agde, 31 mai 2024, Agde.

Agde,Hérault

Rassemblement insolite de 2CV, Mehari et plus largement Citroën vintage..

2024-05-31 fin : 2024-06-02 . .

Rue Commandant Malet

Agde 34300 Hérault Occitanie



Unusual gathering of 2CV, Mehari and more generally vintage Citroën.

Insólita reunión de 2CV, Mehari y, en general, Citroën de época.

Ungewöhnliche Zusammenstellung von 2CV, Mehari und allgemein Citroën Vintage.

Mise à jour le 2023-11-13 par OT CAP D’AGDE MEDITERRANEE