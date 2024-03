Visite libre aux animaux de la ferme Kieffer Limersheim, mercredi 10 avril 2024.

Nos animaux attendent vos caresses.

Sur notre exploitation, se succèdent au fil des saisons différentes activités. Allant de la production de tabac aux céréales et betteraves sucrière, à l’accueil à la ferme des familles, écoles et enfants. Vous pourrez découvrir la ferme à travers différentes activités et visites. Pour la période estival nous proposons, visite de l’atelier tabac, le labyrinthe de maïs avec ses soirées nocturnes, la découverte des animaux et leur nourrissage. Toute l’année les enfants peuvent également fêter leur anniversaire chez nous, ou participer à des journées à thème. Nos animaux attendent vos caresses. sur inscription. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-10

fin : 2024-10-30

Lieu dit Auf Rotzen

Limersheim 67150 Bas-Rhin Grand Est fermekieffer@gmail.com

