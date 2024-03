Visite « Bouger et danser dans les jardins de Bouxwiller » Musée du Pays de Hanau Bouxwiller, vendredi 31 mai 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-31T09:30:00+02:00 – 2024-05-31T10:30:00+02:00

Fin : 2024-05-31T10:30:00+02:00 – 2024-05-31T11:30:00+02:00

Voyagez au temps du château de Bouxwiller. Découvrez avec vos élèves les statues qui décoraient les jardins disparus. À travers une série de mouvements, les enfants exploreront les thématiques de la statuaire, telles que l’eau, la musique ou les fleurs. Pour terminer, ils incarneront les animaux élevés pour les princes grâce à un jeu de mimes en musique.

Durée 40 minutes

Public : moyenne et grande section.

15 élèves par animation

Musée du Pays de Hanau 3 place du Château 67330 Bouxwiller Bouxwiller 67330 Bas-Rhin Grand Est 0388003839 http://www.museedupaysdehanau.eu [{« type »: « email », « value »: « 03.88.00.38.31_m.lehir@museedupaysdehanau.eu »}] Le musée du Pays de Hanau, situé à Bouxwiller, prend place dans un ensemble architectural remarquablement rénové, inscrit au titre des Monuments historiques. La halle au blé du XVIe siècle et l’ancienne chapelle castrale du XIVe siècle servent d’écrin à ce Musée de France, véritable outil d’interprétation d’un territoire aux patrimoines multiples. Les espaces rythmés par l’imposante charpente créent des ambiances originales, adaptées aux différents thèmes. Grâce à une muséographie subtile et moderne, vous découvrirez l’histoire, la culture et l’environnement naturel de ce territoire attachant qu’est le Pays de Hanau. La ville de Bouxwiller, ancienne capitale du comté de Hanau-Lichtenberg, puis résidence des princes de Hesse-Darmstadt, a conservé de nombreux témoins de son passé exceptionnel.

© Musée du Pays de Hanau – photo A. Mertz