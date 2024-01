Découverte des jardins du musée Lalique Jardins du musée Lalique Wingen-sur-Moder, vendredi 31 mai 2024.

Découverte des jardins du musée Lalique Rendez-vous aux jardins 2024 31 mai 2 juin Jardins du musée Lalique Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-31T09:30:00+02:00 – 2024-05-31T18:30:00+02:00

Fin : 2024-06-02T09:30:00+02:00 – 2024-06-02T18:30:00+02:00

Les jardins du musée Lalique font le lien entre les fleurs, plantes et arbres qui y sont et les créations réalisées par René Lalique et ses successeurs. Visitez les jardins et découvrez des panneaux qui illustrent ces connexions et donnent une information sur la flore et une autre sur l’art.

Jardins du musée Lalique 40, rue du Hochberg, 67290 Wingen-sur-Moder, Bas-Rhin, Grand Est Wingen-sur-Moder 67290 Bas-Rhin Grand Est 03 88 89 08 14 http://www.musee-lalique.com https://www.facebook.com/pages/Mus%C3%A9e-Lalique/370756536959;https://twitter.com/Musee_Lalique Les jardins créés en 2011 font partie de votre visite au musée Lalique. Ils renforcent l’aspect convivial du site et permettent, par le choix des essences de relier les créations à la nature tant observée par René Lalique. Les jardins se composent de parterres classiques sur le parvis du musée, un jardin floral dans la cour formée par les bâtiments, et un jardin boisé situé sur le toit de l’exposition permanente qui va compléter cet ensemble. parking sur site

© Musée Lalique