Rendez-vous aux jardins : Visite libre du jardin des Quatre Temps Kutzenhausen, vendredi 31 mai 2024.

Rendez-vous aux jardins : Visite libre du jardin des Quatre Temps Kutzenhausen Bas-Rhin

[RENDEZ VOUS AUX JARDINS] Le visiteur appréciera l’harmonie qui se dégage des couleurs, des formes et des senteurs. Tous les végétaux sont agencés avec un respect quasi-religieux de la nature. Plants de vivaces proposés à la vente.

Dans le cadre des Rendez-vous aux jardins. Une cascade qui égrène son collier de cristal entre des herbes graciles, un nénuphar flottant, irréel au couchant cuivré, un mystérieux cadran solaire qui semble immobiliser le temps, révèlent l’authentique passion des architectes du Jardin des Quatre temps. Le visiteur appréciera l’harmonie qui se dégage des couleurs, des formes et des senteurs. Tous les végétaux sont agencés avec un respect quasi-religieux de la nature. Il est adossé à une ancienne ferme alsacienne qui a conservé tout son caractère, son charme et son identité régionale. Un aménagement privé, où les produits chimiques et l’arrosage n’existent plus.

Des plants de vivaces sont proposés à la vente. 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-31 14:00:00

fin : 2024-05-31 18:00:00

8 rue de Felbach

Kutzenhausen 67250 Bas-Rhin Grand Est jardindes4temps@gmail.com

L’événement Rendez-vous aux jardins : Visite libre du jardin des Quatre Temps Kutzenhausen a été mis à jour le 2024-02-26 par Office de tourisme de l’Alsace Verte