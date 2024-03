Exposition L’épopée d’un musée, le musée Westercamp en transition Wissembourg, lundi 1 juillet 2024.

L’exposition « L’épopée d’un musée Le musée Westercamp en transition » dévoile une sélection d’objets représentatifs des grandes collections du musée. Elles se rapportent principalement à l’archéologie et à l’histoire locale, à la guerre franco-allemande de 1870-1871, aux arts et aux traditions populaires et à l’imagerie Wentzel & successeurs de Wissembourg. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-01 14:00:00

fin : 2024-09-30 18:00:00

10 rue du Chapitre

Wissembourg 67160 Bas-Rhin Grand Est s.burger@wissembourg.fr

